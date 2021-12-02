На Кубани за сутки выявили 917 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки на Кубани от COVID-19 скончались 45 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 917 человек, в том числе 91 ребенок. Общее количество подтвержденных случаев превысило 100 тысяч, сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, в Краснодаре заболели 218 человек, в Динском районе – 73, в Новороссийске – 67, в Сочи – 63. В Тимашевском районе 50 положительных тестов, в Брюховецком – 47, в Тихорецком – 36, в Северском – 31. 25 новых случаев – в Кореновском районе, 24 - в Анапе, по 22 - в Геленджике и Ейском районе, 21 - в Лабинском. По 16 случаев заражения выявлено в Армавире, Крыловском, Крымском и Новокубанском муниципалитетах, 15 - в Темрюкском районе, 14 – в Отрадненском, по 13 – в Апшеронском и Каневском.

- 11 заболеваний зафиксировано в Туапсинском районе, 10 – в Курганинском, по 9 – в Новопокровском и Славянском. По 7 новых пациентов - в Белоглинском, Кавказском и Калининском, 6 – в Усть-Лабинском муниципалитетах, по 5 - в Абинском и Красноармейском. В Выселковском, Кущевском и Мостовском районах заболели по 4 человека. В Приморско-Ахтарском и Тбилисском – по 3. Наименьшее число новых случаев – 1 – в Павловском, Староминском, Щербиновском, Белореченском районах и Горячем Ключе.

Всего за сутки в регионе от осложнений скончался 45 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 110 человек, 6 – на ЭКМО.