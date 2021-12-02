Более 2,5 тысячи краснодарцев остаются без холодной воды

Авария оставила без воды более 2,5 тысячи краснодарцев Фото из архива КП

Более 2,5 тысячи человек, в том числе 850 детей, остаются без холодной воды в Карасунском округе Краснодара. Авария на магистрально водопроводе прекратила подачу в многоквартирные дома и два детских сада, сообщает городская ЕДДС.

Так, без холодной воды остаются жители Кара по улицам Бершанской, 1 мая и Фадеева. Отключение коснулось и МБДОУ №3 и №234. На месте поломки работает бригада из 5 человек, восстановить подачу планируют до 17:00.

При возникновении экстренных ситуаций обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112