Первый этап реконструкции завершают на трассе Краснодар-Ейск

На участке уложили 10,7 км дорожного полотна Фото: пресс-служба региональной администрации

Первый этап реконструкции трассы Краснодар-Ейск завершают в Тимашевском районе Кубани. Здесь уже выполнили 98% работ, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, в Тимашевском муниципалитете уложили 10,7 километра дороги. А на втором этапе запланирован ремонт 12-километрового участка в Динском районе. На трассе в четыре полосы подготавливают многоуровневые развязки, стоянки для машин и зоны для отдыха и остановки для общественного транспорта. Завершить ремонт запланировано на 2023 год.

– Трасса Краснодар-Ейск станет комфортной и безопасной альтернативой платному участку М4-Дон, сократит время в пути к курортам и Крымскому мосту. До конца декабря запланировано достроить мост через ж/д переезд в районе станицы Медведовской и площадки для отдыха, – рассказал Вениамин Кондратьев о реконструкции участка в Тимашевском районе.