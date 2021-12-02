Незарегистрированный участок может стать причиной исключения сведений из ЕГРН

Фото: пресс-службы кадастровой палаты

В Краснодарском крае участки со статусом «временный» до 1 марта 2022 года будут сняты с государственного кадастрового учета. В случае отсутствия зарегистрированных прав сведения об участках будут исключены из ЕГРН.

- Начиная с 1 марта 2022 года земельные участки со статусом «временный» будут исключаться из сведений ЕГРН. Поэтому правообладателям исходных земельных участков необходимо побеспокоиться, и внести право собственности в госреестр недвижимости. В противном случае после 1 марта 2022 года данные земельные участки будут сняты с государственного кадастрового учета», - отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Игорь Максименко.

Для изменения статуса «временный» на «актуальный», правообладателям земельных участков необходимо до 1 марта 2022 года обратиться с заявлением о государственной регистрации права на объект недвижимости в любой удобный офис МФЦ, либо направить заявление и необходимые документы в электронном виде на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru.

Подать документы в бумажном виде можно также заказав выездное обслуживание на сайте Кадастровой палаты kadastr.ru, по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.