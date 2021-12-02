Бывший чиновник Геленджика ответит в суде за превышение полномочий

Экс-чиновнику грозит до пяти лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего чиновника Геленджика будут судить за превышение должностных полномочий. Экс-сотрудник стал фигурантом уголовного дела по трем статьям, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, чиновник, владея ключами от паркомата парковочной системы, украл оттуда более 13 тысяч рублей. Воровство оказалось не последним преступлением представителя местного самоуправления. Мужчина приказал к двум местным предпринимателям прекратить работу на участке в селе Кабардинка, который собирался использовать для знакомого бизнесмена. На отказ он собрал комиссию, расторгнувшую договор с ИП.

Позже обвиняемый разрешил знакомому незаконно пользоваться частью недвижимости – собственностью муниципалитета. Ущерб от самодеятельности составил 1 280 000 рублей.

- В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, а материалы переданы в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что вице-мэр Геленджика выписал из бюджета премии артистам, выступавшим на свадьбе помощника. Ему грозит до 4 лет колонии.