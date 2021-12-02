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Общество2 декабря 2021 9:51

На Сочи обрушился семибалльный шторм впервые за последние девять лет

Уже вторые сутки на курорте бушует стихия
Источник:kp.ru
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Фото: instagram.com/aeroportadler

Фото: instagram.com/aeroportadler

На Сочи обрушился семибалльный шторм впервые за последние девять лет. Таких высоких волн не было тут с 2012 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации курорта.

- Сейчас находиться на пляжах курорта опасно для туристов и жителей города. Волны достигли семибалльной отметки. Такого удара стихии не было с 2012 года, - сказали в мэрии Сочи. Сильно пострадала набережные в Имеретинской низменности и в Лазаревском районе. Сейчас проводится оценка ущерба, обсуждается комплекс восстановительных работ. Синоптики надеются, что шторм стихнет 3 декабря. Экстренные службы сообщат об изменениях погодных условий.

Напомним, что в Сочи объявлено предупреждение по мокрому снегу. Существует опасность пребывания в предгорных и горных районах курорта. Оперативные службы переведены в усиленный режим работы.