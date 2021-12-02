Останки 46 советских воинов 3 декабря перезахоронят на Кубани

Останки 46 советских воинов перезахоронят 3 декабря, в День неизвестного солдата, на Кубани. Церемония состоится в Абинском районе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Поисковикам Кубани удалось установить имя одного из 46 участников Великой Отечественной войны – уроженца города Николаев, старшины первой статьи Ивана Яковлевича Бесчасного, пропавшего в ноябре 1942 года.

В этом году результате 82 поисковых экспедиций на Кубани найдены останки 337 советских солдат, из которых установлены имена девяти. За период проведено 8 церемоний захоронения.

Напомним, День неизвестного солдата объявлен в стране 3 декабря. В Краснодаре в эту дату на площади Памяти героев возложат цветы к Вечному огню.