«Роза Хутор» присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels

Курорт «Роза Хутор» соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Программа Safe Travels — первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий, запущенная Всемирным советом по путешествию и туризму World Travel & Tourism Council, для борьбы с Covid-19. Ее целью является внедрение и соблюдение стандартов безопасности для путешественников. Необходимые протоколы, включающие в себя операционную готовность персонала, обеспечение безопасных условий работы сотрудников и отдыха гостей путем соответствия санитарным требованиям, повышение уровня прозрачности в коммуникациях и др., были разработаны на основе опыта и руководящих принципов Глобальной ассоциации объектов туристической индустрии (IAAPA).

Таким образом в отрасли стремятся поддержать безопасное, разумное и ответственное возобновление деятельности туристических объектов по всему миру.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- Главный приоритет курорта – это безопасность каждого гостя, поэтому мы неукоснительно следуем всем требованиям и рекомендациям, направленным на борьбу с новой короновирусной инфекцией. Мы посчитали важным присоединиться к международной программе Safe Travels и надеемся, что туристическая отрасль сможет постепенно преодолеть кризис, связанный с пандемией, - отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Курорт «Роза Хутор» соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Специальными средствами обрабатываются помещения, кассы, установлены санитайзеры, проводится обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки – полная обработка кабин.