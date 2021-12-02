Завод «КЛААС»: производство выросло, баланс в структуре производственных отходов не изменился

Осенью 2021 года завод увеличил количество постов сортировки. Фото предоставлено пресс-службой CLAAS.

Система управления отходами на заводе «КЛААС» выдержала повышенную нагрузку. В 2021 финансовом году предприятие отправило на переработку 87% отходов. Это на 1% больше, чем год назад. Стабильности удалось добиться даже на фоне 60-процентного роста производственной программы.

Увеличенная нагрузка практически не изменила процентное соотношение отходов: 87% передано на переработку, 10% отправлено для размещения на полигон ТБО в соответствии с требованиями законодательства РФ, оставшиеся 3% переданы на обезвреживание в специализированные компании. В прошлом финансовом году соотношение было: 86-11-3 процента соответственно.

Для достижения таких результатов завод работает одновременно в двух направлениях: снижает количество отходов с помощью системы бережливого производства, так называемого LEAN-менеджмента; развивает культуру переработки отходов.

Фото предоставлено пресс-службой CLAAS.

В разных цехах — разные акценты. Так, в цехе металлообработки основным будет сокращение количества отходов. Система включает корректировку производственных заказов для экономии сырья, внедрение новых методов оценки загруженности оборудования, а также оптимизацию формата листов и раскладку с полным заполнением. Специально написанная программа для лазерного комплекса позволяет кроить листы с максимальной эффективностью.

В цехе окраски внедрена система рекуперации. Около 99% порошковой краски в автоматической камере возвращается в технологический процесс. Таким образом, за последний год удельный ее расход сократился на 14%. В перспективе — переход на новый тип порошковой краски, который снизит расход еще на 21 тонну в год.

Другие задачи в цехе сборки. Здесь важнее развивать культуру переработки и вовлекать сотрудников в процесс. Осенью 2021 года завод увеличил количество постов сортировки — теперь их 40. Параллельно продолжается обучение сотрудников.

В 2021 финансовом году сумма средств, вырученных от продажи отходов на переработку, достигла 31,6 млн рублей.

- Перерабатывать отходы, в конечном счете, оказалось экономически выгодно. Но мы не стремимся зарабатывать на этом, а делаем все, чтобы сокращать количество отходов, – говорит генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш. — В каждом цеху и в каждом процессе производства мы ведем работы по оптимизации. Действуя локально, мы добиваемся глобальных результатов, год за годом посильно уменьшая воздействие на окружающую среду.