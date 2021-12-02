На Кубани нет закрытых из-за COVID-19 школ и детсадов

В учреждениях частично закрыты группы и классы Фото из архива КП

В Краснодарском крае нет закрытых из-за COVID-19 детских садов и школ. В учреждениях на карантин частично переведены группы и классы, сообщает Оперативный штаб региона.

Так, из-за распространения коронавируса на «дистанционке» остаются 257 классов в 133 школах, 163 группы в 75 детсадах также не посещают учреждения. Дошкольники и ученики обучаются из Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Белоглинского, Выселковского районов обучаются дома. Не посещают организации ребята и в Динском, Ейском, Калининском, Каневском Кореновском, Красноармейском муниципалитетах. В онлайн-формате работают и в Крымском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Славянском, Староминском, Северском, Щербиновском, Кущевском, Лабинском,Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском и Успенском районах.

На «дистанционку» переведены и 15 групп в 8 колледжах и техникумах.

Напомним, за сутки на Кубани COVID-19 выявили у 91 ребенка. Всего число заболевших составило 917.