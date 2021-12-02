Кадастровая палата Кубани рассказала, можно ли оформить дом в лесу

Фото: пресс-службы кадастровой палаты края

С 2017 года действует так называемая «лесная амнистия» – система защиты прав собственников, чьи участки частично или полностью попадают на территорию лесных участок, лесничеств. «Лесная амнистия» упрощает устранение противоречий в сведениях ЕГРН и государственного лесного реестра в пользу граждан.

- Сведения ЕГРН имеют преимущество перед данными ГЛР и любых других реестров, поэтому правообладателям необходимо своевременно вносить актуальную информацию об объектах недвижимости, чтобы обезопасить себя и защитить свои права на недвижимое имущество, - пояснили в кадастровой палате.

Для применения «лесной амнистии» необходимо, чтобы право частной собственности было оформлено до 1 января 2016 года и до даты внесения в ЕГРН границ лесного участка, а земля была предоставлена до 8 августа 2008 года. Также нужно учесть, что право на объект недвижимости, расположенный на участке, должно быть зарегистрировано до 1 января 2016 года.

Не важно, менялся ли собственник объекта недвижимости после указанной в каждом пункте даты, данные условия остаются действительными.

Однако «лесная амнистия» не может применяться к землям, относящимся к зонам особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, а также землям промышленности, на которых отсутствуют объекты недвижимости, и сельскохозяйственного назначения, которые используются с нарушением законодательства, или не используемые вовсе.

«Гражданин может самостоятельно выявить пересечение границ земельного участка с территорией леса, запросив выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Однако, пересечение будет указано только при наличии в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка и участка лесного фонда. Если границы не внесены в ЕГРН, пересечение можно выявить при проведении кадастровых работ,» – отметил начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Игорь Максименко.

Чтобы узнать, пересекается ли участок с территорией леса, можно заказать выписку из ЕГРН «Об объекте недвижимости».