В Апшеронском районе Кубани 300 га лесного фонда пересекались с землями других категорий Фото: пресс-служба администрации края

В Апшеронском районе Кубани 300 гектаров лесного фонда пересекались с землями других категорий. Прибывшая межведомственная комиссия определила 700 случаев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Сейчас специалисты формируют полный реестр этих земельных участков. Его представят в администрацию Апшеронского района для внесения изменений в документы территориального планирования, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин. - Отдельное внимание уделяют особо ценным сельхозугодиям, которые включили в границы поселений, предотвращая тем самым застройку.

Напомним, на Кубани в рамках изменения генпланов поручено отделять земли лесного фонда от границ поселений.