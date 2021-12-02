Три зеленые зоны получили статус особо охраняемой природной территории В Геленджике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три зеленые зоны обозначили особо охраняемыми природными территориями в Геленджике. Участки уже изъяли из хозяйственного использования. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своем Instagram-аккаунте.

Особую охрану установили в массиве на территории Голубой Бухты, сквере «Старушка» и в зоне в конце улицы Островского. Здесь произрастают и многолетние пицундские сосны, которые выделяют в воздух фитонциды, полезные для человеческого здоровья.

- Сделали это для того, чтобы многолетние деревья и кустарники были неприкосновенны на территории курорта, а зеленые массивы сохранили свое назначение, - отметил Алексей Богодистов.