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Политика2 декабря 2021 10:49

Вице-мэром Краснодара по строительству стал Артем Аганов

Ранее он возглавлял профильный департамент
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ранее Аганов руководил департаментом строительства мэрии. Фото: Станислав Телеховец

Ранее Аганов руководил департаментом строительства мэрии. Фото: Станислав Телеховец

Артём Аганов будет курировать строительную сферу Краснодара в должности заместителя главы города. Его кандидатуру согласовали депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Аганов будет отвечать за департамент строительства и департамент архитектуры и градостроительства, - отметили в мэрии.

Артем Аганов родом из Горячего Ключа. В структурах администрации города работает с 2009 года. Отмечен различными наградами.