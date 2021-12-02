Вице-мэром Краснодара по строительству стал Артем Аганов

Ранее Аганов руководил департаментом строительства мэрии. Фото: Станислав Телеховец

Артём Аганов будет курировать строительную сферу Краснодара в должности заместителя главы города. Его кандидатуру согласовали депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Аганов будет отвечать за департамент строительства и департамент архитектуры и градостроительства, - отметили в мэрии.

Артем Аганов родом из Горячего Ключа. В структурах администрации города работает с 2009 года. Отмечен различными наградами.