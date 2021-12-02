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Политика2 декабря 2021 10:56

Начальником управления контроля Краснодара стала Валерия Львова

Ее должность согласовали депутаты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Валерия Львова - новый начальник управления контроля. Фото: Станислав Телеховец

Валерия Львова - новый начальник управления контроля. Фото: Станислав Телеховец

Валерия Львова согласована на должность начальника управления контроля и протокола Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Львову представил начальник управления кадровой политики Виктор Тушев. Он сообщил, что Валерия знает работу всех уровней администрации, - отметили в мэрии.

Валерия Львова работала в коммерческих структурах, затем занимала различные должности в администрации губернатора Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вице-мэром по строительству назначили Артема Аганова.