Начальником управления контроля Краснодара стала Валерия Львова

Валерия Львова - новый начальник управления контроля. Фото: Станислав Телеховец

Валерия Львова согласована на должность начальника управления контроля и протокола Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Львову представил начальник управления кадровой политики Виктор Тушев. Он сообщил, что Валерия знает работу всех уровней администрации, - отметили в мэрии.

Валерия Львова работала в коммерческих структурах, затем занимала различные должности в администрации губернатора Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вице-мэром по строительству назначили Артема Аганова.