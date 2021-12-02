В Краснодаре устраняют последствия урагана Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Совсем недавно на Краснодар, как и на большинство районов края, обрушилась непогода. В краевом центре ветер бушевал настолько, что не выдерживали крыши зданий. Как итог- сломанные деревья, поваленные от порывов ветра ГАЗели, массовые отключения света. В городе оперативно начали ликвидацию последствий.

Так, по улице Атарбекова службы расчищают тротуар от сломанных веток. Ветром здесь частично повредило дерево высотой выше пятиэтажного дома. А часть ствола, не выдержав, рухнула. Чтобы обезопасить пешеходов, на пострадавшем дереве спиливают сухие ветви.

Напомним, на Кубани были объявлены четыре экстренных предупреждения по непогоде. А в Сочи прогнозируют налипание мокрого снега.