На курорте «Роза Хутор» заработали 20 снегогенераторов Фото: пресс-служба курорта

Накануне открытия зимнего сезона на курорте «Роза Хутор» начали делать искусственный снег. Такой снег, в отличие от натурального, имеет более плотную текстуру, благодаря чему удается сохранять горные склоны в хорошем состоянии.

– Наша система искусственного оснежения трасс является крупнейшей в Европе. Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных, и 22 мобильные пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектаров площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году, – сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

В пресс-службе добавили, что зимний сезон стартует 17 декабря. А в случае если в горах Сочи установятся благоприятные для открытия трасс погодные условия, любители горнолыжных развлечений смогут покататься еще раньше. Для этого нужно дождаться необходимой температуры и снега.

Напомним, что 2 декабря на Сочи обрушилась снежная буря. Циклон «Бенедикт» продолжает терзать юг страны. 27 тысяч жителей Кубани остались без электроэнергии.