На Кубани водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Фото из архива КП

В Курганинском районе Кубани водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Однако мужчину удалось разыскать. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

ДТП произошло на трассе Южный - Лучезарный Курганинского района. Предварительно, 36-летний погибший шел по дороге в темноте без светоотражающих знаков. В это время по трассе ехало авто неустановленной марки, которое сбило пешехода. Позже водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГАИ разыскали предполагаемого мужчину, совершившего наезд. Автомобиль нашли во дворе дома, а хозяин был пьян. Пройти освидетельствование он отказался.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о смертельном ДТП, случившемся в Горячем Ключе. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.