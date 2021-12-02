Более 500 млн рублей направят на поддержку кубанских фермеров в 2022 году

Первый поток "Школы фермера" завершил обучение Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 500 миллионов рублей направят на поддержку кубанских фермеров в 2022 году. Об этом сообщал вице-губернатор региона Андрей Коробка на закрытии обучения первого потока «Школы фермера».

– На Кубани есть все условия для малых форм хозяйствования. В 2022 году на их развитие мы направим более 500 миллионов рублей - это только по прямым программам поддержки. Важно, чтобы средства работали эффективно, поэтому возлагаем на фермерский сектор большие надежды, – отметил Андрей Коробка.

Первый поток будущих кубанских фермеров состоял из 25 человек, которые прошли переподготовку в сферах молочного животноводства и садоводства. После освоения теории и практики участники сдавали экзамены и защищали собственные бизнес-планы.