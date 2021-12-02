В Анапе мужчина с помощью отвертки почти на полмиллиона обворовал машины

В Анапе мужчина почти на полмиллиона обворовал машины Фото из архива КП

В Анапе задержали жителя, обворовавшего машины почти на полмиллиона рублей. Кражи он совершал при помощи отвертки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, местный житель три месяца ездил на велосипеде и приглядывал за оставленными машинами, чаще с иногородними номерами. Заметив в салоне ценные вещи, злоумышленник отверткой или другим инструментом разбивал окно и забирал предметы себе. «Улов» составляли телефоны, видеорегистраторы, деньги, зарядки для мобильников, одежда, документы.

Всего мужчина обокрал авто 14 раз. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей. Часть вещей, которые вор не успел сбыть, вернули владельцам.

- Злоумышленник задержан и находится в заключении под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.