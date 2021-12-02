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Общество2 декабря 2021 13:35

Более тысячи краснодарцев отправят на службу в армию в осенний призыв

Это на 14% больше, чем в прошлом году
Светлана ОВДЕЙ
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Более тысячи краснодарцев отправятся на службу в армию Фото: Мария ЛЕНЦ

Более тысячи краснодарцев отправятся на службу в армию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре более тысячи человек отправят служить в армию в осенний призыв. Кампания стартовала 1 октября и завершится 31 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году от Краснодара необходимо отправить более 1,1 тысячи человек, что на 14% больше прошлогодней нормы. Такой прирост связывают с увеличением численности населения. Так, по результатам всероссийской переписи, население Краснодара достигло отметки в 1 миллион 650 тысяч человек.

В весенний призыв служить Отечеству отправились более 900 краснодарцев. Это молодые люди 1994 — 2003 годов рождения.

Призывники осенней кампании отправятся служить в подразделения войск Южного военного округа.