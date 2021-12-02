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Общество2 декабря 2021 13:40

В Сочи будут ремонтировать 54 километра дорог

Плановый ремонт дорог проведут в 2022 году
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи отремонтируют 54 километра дорог Фото: sochi.ru

В Сочи отремонтируют 54 километра дорог Фото: sochi.ru

На территории Сочи приступили к ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Такое заявление сделал глава муниципалитета Алексей Копайгородский.

– В 2022-м отремонтируем 54 километра полотна на 55 улицах во всех районах курорта. Сейчас начались работы на ул. Чекменева. Здесь дорожники заменят покрытие, восстановят тротуары, укрепят обочины, установят ограждения и нанесут разметку. Основные работы завершатся уже в этом году, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» мэр Сочи.

Напомним, что в Сочи планируют восстановить освещение до конца 2021 года. О решении этой проблемы говорили 1 декабря в ходе прямой линии губернатора Кубани.