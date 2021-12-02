Видео с места ДТП с двумя погибшими под Горячим Ключом появилось в сети

В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто

Смертельное ДТП с двумя легковушками накануне произошло под Горячим Ключом. В аварии погибли два человека – водитель и пассажир. Видео с места жуткого столкновения появилось в социальных сетях.

Авария произошла в районе подъезда к поселку Мирному. Мужчина за рулем ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с Mazda 6. Удар оказался настолько сильным, что машины разорвало на несколько частей.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто скончались. Водителя иномарки госпитализировали.