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Происшествия2 декабря 2021 14:03

Видео с места ДТП с двумя погибшими под Горячим Ключом появилось в сети

Авария произошла при подъезде к поселку Мирному
Светлана ОВДЕЙ
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В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто

В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто

Смертельное ДТП с двумя легковушками накануне произошло под Горячим Ключом. В аварии погибли два человека – водитель и пассажир. Видео с места жуткого столкновения появилось в социальных сетях.

Авария произошла в районе подъезда к поселку Мирному. Мужчина за рулем ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с Mazda 6. Удар оказался настолько сильным, что машины разорвало на несколько частей.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто скончались. Водителя иномарки госпитализировали.