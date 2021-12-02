В Краснодаре из-за аварии без света остаются 800 человек

В Краснодаре без света временно остались 800 человек Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 800 человек, в том числе 260 детей. Авария на линиях электропередачи произошла в Карасунском округе, сообщает городская ЕДДС.

Свет погас в домах по улицам Старокубанской, Уральской, Лизы Чайкиной. На месте поломки работает бригада специалистов, восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходим обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8 (861) 214-33-36, 050, 112