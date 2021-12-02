В Сочи пройдет первый инвестиционный форум индустрии развлечений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи состоится инвестиционный форум индустрии развлечений, в работе которого примут участие представители власти, банковской сферы и инвестиционного сообщества, институты системного развития в сфере туризма, малого и среднего предпринимательства, а также предприниматели и специалисты индустрии развлечений и отдыха. Мероприятия пройдут с 15 по 18 декабря в «Сочи Парк».

- В планах обсудить различные способы повышения инвестиционной привлекательности индустрии развлечений. Также рассмотрим возможность создания коммуникационной площадки, которая будет единой для всех членов инвестиционного сообщества, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Сочи Парк».

Напомним, что с 17 по 19 февраля 2022 года на территории «Сириуса» пройдет инвестиционный форум. Стенд с деловыми предложениями Краснодарского края будет включать в себя более 50 проектов. В основном они касаются развития санаторно-курортной зоны, улучшения городской среды, транспортной инфраструктуры и промышленности.