Видео шестиметровых волн в Сочи появилось в сети

Сочи пережил сильнейший шторм. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Циклон бушевал в Краснодарском крае несколько дней. В четверг, 2 декабря, стихия ослабила хватку, но на Черноморском побережье до сих пор неспокойно. В Сочи волнение на море достигло 7 баллов. Такого шторма не было на курорте 9 лет. Пострадали инфраструктура пляжей, а также несколько набережных в разных районах Сочи.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Все городские оперативные службы работают в круглосуточном режиме и следят за ситуацией.

Тем временем синоптики заверяют, что в ближайшие дни на Кубани установится солнечная и сухая погода. Дожди начнутся лишь к выходным, но они будут кратковременными.

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