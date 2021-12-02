Два детсада по 350 мест каждый начнут строить в Краснодаре в 2022 году

В Краснодаре построят еще два детских сада по 350 мест каждый Фото: пресс-служба городской администрации

Еще два детских сада начнут строить в Краснодаре в 2022 году. Учреждения по 350 мест каждое возведут в станице Елизаветинской и микрорайоне им. Россинского. На внеочередном заседании Городской думы обсудили внесение в бюджет дополнительно более 630 миллионов рублей.

- Проекты по двум объектам полностью готовы и прошли государственную экспертизу. Благодаря бюджетным ассигнованиям удастся заключить контракты с подрядными организациями и в 2022 году приступить к строительству, - рассказали в департаменте строительства Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что школу на 1550 мест в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре начнут строить в 2023 году. Об этом сообщил глава города Андрей Алексеенко в эфире прямой линии губернатора.