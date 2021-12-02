В Геленджике показали, какие территории получили статус особо охраняемых

В октябре экологический совета при главе Геленджика провел заседание по определению в черте города особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Подобные зоны на территории курорта создаются для улучшения состояния окружающей среды, сохранения «зеленой» части города, где можно гулять, наслаждаться природой и многого другого.

На рассмотрении было несколько участков, которые могут получить статус «особо охраняемые». В итоге его закрепили за массивом на территории Голубой Бухты, сквером «Старушка» и зеленой территорией в конце улицы Островского. Особую ценность на этих территориях представляют многолетние пицундские сосны, которые выделяют в воздух полезные для здоровья человека фитонциды.

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов в своем Telegram-канале показал границы изъятых из хозяйственного пользования участков, для которых установлен режим особой охраны.