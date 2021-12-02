Капремонт жилья в Тимашевском районе Кубани завершили раньше срока Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе Кубани завершили капитальный ремонт жилья по плану 2021 года. Работы в муниципалитете выполнили раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в районе отремонтировали 17 многоэтажек, в которых проживают порядка тысячи человек. В домах обновили 10 крыш, 6 фасадов, в двух отремонтировали инженерные системы, а в 4 – отмостки.

В 2022 году в Тимашевском районе планируют капитально отремонтировать 10 многоквартирных домов. Всего за период программы по реконструкции в муниципалитете обновили 80 многоэтажек.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что капремонт по плану 2021 года завершили в многоэтажках Динского района Кубани. В 2022 в муниципалитете обновят еще 9 многоквартирных домов.