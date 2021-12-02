Власти Кубани остановят незаконную вырубку деревьев в Сочи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи ведется активная работа по сохранению лесного массива, простирающегося на ранее принадлежавшей Сочинскому национальному парку территории. На этой местности сформированы земельные участки, право собственности на которые переданы третьим лицам. В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что значительная часть лесного массива попросту уничтожена. И сейчас главная задачи властей – сохранение оставшиеся более 2,3 тысячи гектаров леса.

– В настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело и наложен арест на 3452 лесопокрытых земельных участка. Это обеспечительная мера с целью сохранить лесной массив, – прокомментировали в пресс-службе администрации города Сочи.

Для разрешения ситуации с наложением ареста на земельные участки в Сочи по инициативе СПЧ при губернаторе Краснодарского края создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа с участием Росреестра, Росимущества, представителей органов власти, надзорных органов, и инициативных групп граждан. Решение вопроса о сохранение лесного богатства Сочи стоит на контроле администрации Кубани.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи более 60 участков зарезервируют для строительства соцобъектов. Общая площадь земли – 50 гектаров. Земли внесут в генплан города.