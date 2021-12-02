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Происшествия2 декабря 2021 15:36

В ДТП под Краснодаром пострадал человек

Полиция проводит проверку
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре столкнулись два автомобиля. Фото: скриншот

В Краснодаре столкнулись два автомобиля. Фото: скриншот

Рядом со станицей Елизаветинской 2 декабря в 17.20 произошла авария. Как сообщили в УВД по краевому центру 39-летний мужчина за рулем Hyundai совершил поворот налево не убедившись в отсутствии помех на дороге.

- В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan, который двигался навстречу из Краснодара, - сообщил подробности официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП пострадал 48-летний водитель автомобиля Nissan. Проводится процессуальная проверка.