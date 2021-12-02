Краснодарского таксиста, выгнавшего из машины слепую девушку с собакой-поводырем, могут привлечь к ответственности

Собака для Анастасии Блиновой не просто домашний питомец, а верный помощник. Фото: vk.com/anastasiya_blinova

Полицейские Краснодара разбираются в конфликте слепой девушки с водителем такси. Инцидент произошел 29 ноября. Анастасия Блинова, являющаяся инвалидом по зрению и потому ее всегда сопровождает собака-поводырь, вызвала такси, однако, водитель отказался перевозить пассажирку с животным и предложил вызвать другую машину.

- В настоящее время проводится проверка по факту отказа водителя автомобиля службы такси от выполнения заказа по перевозке пассажирки с собакой. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям водителя дана правовая оценка, - рассказал официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В законе «О социальной защите инвалидов в РФ» собакам-поводырям отводится особый статус. Согласно нему, они классифицируется как техническое средство реабилитации людей с инвалидностью, которое обязаны пускать в общественный транспорт без дополнительный оплаты.