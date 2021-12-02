В Краснодарском крае определили победителей конкурсов практик бережливых технологий

В Краснодарском крае выбрали лучшие компании среди использующих бережливые технологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подведены итоги региональных туров всероссийских конкурсов по практикам бережливых технологий, которые проходили в рамках нацпроекта «Производительность труда». Как сообщили в администрации региона, победители были награждены.

– Профессиональные конкурсы выявляют лучшие практики в сфере производительности труда, которые в дальнейшем можно внедрить и на других кубанских предприятиях. Кроме того, они позволяют передать знания более опытных работников начинающим, – рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В финал вышли шесть региональный компаний, который продолжат борьбу на федеральном уровне.