Мама Илюши Худобы из Тимашевска рассказала о первых результатах лечения спинальной мышечной атрофии

Илье необходимо носить корсет, чтобы стабилизировать спину и мышцы. Фото:smailik_iluwa

Мама Ильи Худоба, рассказал, что с момента введения ее сыну препарата Золгенсма прошли уже три недели. Первое время ребенок находился под пристальным внимание врачей, сейчас их уже отпустили домой. Несмотря на короткий срок, родители уже видят положительные изменения в состоянии мальчика.

- За день до укола и в настоящее время Илья принимает гормональные таблетки и еженедельно сдаёт анализы крови. Анализы хорошие, нарушений в организме нет, и дозу гормонов нам не увеличивают. Сколько ещё будем принимать лекарства, решают врачи, - поделилась динамикой Евгения Полуян.

Первые дни после приема препарата прошли очень тяжело. У Ильи проявились побочные явления: температура, тошнота, рвота, отказ от еды. Спустя три дня мальчику стало намного легче. Сейчас ребенок находится на обязательной гормональной терапии и каждый день разрабатывает мышцы. Кстати, после начала приема гормонов Илья впервые за два с лишним года не отказался от мяса. И на свой 4 день рождения вместе с гостями он ел шашлык!

Напомним, у мальчика редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Семья Ильи несколько лет пыталась собрать деньги на лекарство, которое спасет жизнь ребенку. Прорыв произошел после того, как к сбору подключился Моргенштерн. Благодаря поддержке рэпера необходимую сумму удалось собрать за несколько месяцев.