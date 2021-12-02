В Анапе приступили к работам, которые помогут предотвратить подтопления в будущем

В Анапе приступили к работам, которые помогут предотвратить подтопления. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе приступили к работам, которые в будущем помогут избежать подтоплений. В поселке Виноградном планируют сделать три прокола под трассами, через которые будут уходить ливневые стоки. Как сообщили в мэрии курорта, этот проект технически сложен и нестандартен, но в итоге благодаря ему удастся предотвращать подтопления населенного пункта.

– Проект был нестандартный, технически сложный, и мы благодарны УпрДор «Черноморье» за его оперативное согласование. Сегодня подрядчик вывел технику на площадку, строительно-монтажные работы начались. Все необходимые материалы уже приобретены, – прокомментировал вице-мэр Дмитрий Мариев.

Проект быстро прошел все этапы согласования. Два прокола подрядчик обязуется завершить до конца 2021 года. Во время работ движение на дорогах будет частично ограничено.