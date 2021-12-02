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Общество2 декабря 2021 17:59

Горнолыжный сезон в Красной Поляне откроется 3 декабря

Для гостей курорта будут доступны свыше 30 км трасс
Евгения ХАЛИКОВА
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Сезон в Красной Поляне

Сезон в Красной Поляне

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Красной Поляне стартует горнолыжный курорт. 3 декабря откроются трассы, подготовку которых сейчас завершают снежные тягачи. Как сообщили в пресс-службе курорта, к новому сезону обновлена система искусственного оснежения. За устойчивую снежную подложку будут отвечать 20 снеговых пушек.

- "Курорт Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения, - дополнили в администрации курорта.

В предстоящем сезоне будут доступны два сноупарка, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и 30 километров трасс.