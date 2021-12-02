Горнолыжный сезон в Красной Поляне откроется 3 декабря

Сезон в Красной Поляне Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Красной Поляне стартует горнолыжный курорт. 3 декабря откроются трассы, подготовку которых сейчас завершают снежные тягачи. Как сообщили в пресс-службе курорта, к новому сезону обновлена система искусственного оснежения. За устойчивую снежную подложку будут отвечать 20 снеговых пушек.

- "Курорт Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения, - дополнили в администрации курорта.

В предстоящем сезоне будут доступны два сноупарка, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и 30 километров трасс.