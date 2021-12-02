Бывший вице-мэр Геленджика пойдет под суд за воровство денег из паркомата и превышение должностных полномочий

Бывший замглавы Геленджика пойдет под суд. Фото: gelpriboy.ru

Расследование уголовного дела в отношении вице-мэра Геленджика Павла Блинова завершено. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, которое уже передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняют бывшего чиновника в ряде преступлений.

- По версии следствия, гражданин, являясь заместителем главы города-курорта Геленджик, в апреле 2020 года, воспользовавшись своими властными полномочиями, в устной форме потребовал от двух местных предпринимателей прекратить их законную деятельность на одном из пляжей села Кабардинка, в пользу своего знакомого предпринимателя, - рассказали об одном из нескольких эпизодов уголовного дела в Прокуратуре Краснодарского края.

Также в период с 31 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года Блинов передал местным предпринимателям в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Кроме того, 21 марта 2020 года чиновник самовольно вытащил из паркомата и присвоил 13 тысяч рублей. В общей сложности от действий вороватого замглавы бюджету курорта был нанесен ущерб в размере 1,2 млн рублей.