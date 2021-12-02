Жители Краснодара получили огнестрельные ранения в Адыгее

В Адыгее произошла перестрелка, в которой были ранены жители Краснодара. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее

В Тахтамукайском районе р. Адыгея 1 декабря огнестрельные ранения получили два жителя Краснодара 30 и 37 лет. Республиканские полицейские начали расследование преступления и выяснили, что к перестрелке привел конфликт, случившийся накануне. Краснодарцы поймали местного жителя за воровством колес с их автомобиля. Мужчины пытались задержать вора, однако он вырвался, а позже вернулся с вооруженной группой поддержки.

- Сотрудниками полиции Тахтамукайского района в результате незамедлительно предпринятых мер установлены и доставлены в отдел внутренних дел все участники инцидента, в том числе скрывшийся фигурант покушения на кражу - 27-летний ранее судимый местный житель, - рассказали «КП»-«Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по р. Адыгея.

С места происшествия изъяты улики: мелкокалиберный пистолет и отстрелянные гильзы. Подозреваемые в преступлении помещены под стражу. Следователи проводят ряд экспертиз, результаты которых помогут дать правовую оценку действиям всех фигурантов перестрелки