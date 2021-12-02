Краснодарский автомеханик Ваган Микаелен создает автомобиль-матрешку, который сможет ездить на крыше

Краснодарский изобретатель собирает автомобиль-матрешку, который смоежт ездить на крыше. Фото: vaga_adrenalin

Краснодарский изобретатель-конструктор приступил к новой кастомизации отечественного автомобиля "Жигули". По задумке Вагана Микаеляна должна получиться машина-перевертыш, которая сможет одинаково ездить как на крыше, так и в стандартном положении. Для этого он собрал небольшую открытую четырехколесную базу.

- Наша маленькая машинка будет установлена внутри перевёрнутой жигули, и машина должна ездить на крыше, - Микаелян открыл своим подписчикам некоторые секреты будущего авто-монстра.

Ранее из гаража-лаборатории Микаеляна уже выходили «Приора-карета» - авто, оснащенное гигантскими колесами и "Жигули-огнемет", из фар машины вырываются огненные струи.