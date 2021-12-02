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Общество2 декабря 2021 20:13

Три особо охраняемые природные территории появились в Геленджике

Участки изъяты из хозяйственного пользования
Евгения ХАЛИКОВА
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В Геленджике появились новые особо охраняемые природные территории

В Геленджике появились новые особо охраняемые природные территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в соцсетях объявил о создании трех особо охраняемых природных зон местного значения. Новый статус был присвоен массиву на территории Голубой Бухты, скверу «Старушка» и зеленому участку на улице Островского в Геленджике.

- Сделали это для того, чтобы многолетние деревья и кустарники были неприкосновенны на территории курорта, чтобы зелёные массивы сохранили своё назначение, - пояснил меэр курорта Алексей Богодистов.

Многолетние пицундские сосны, которые произрастают на выделенных территориях, ценятся за полезные свойства выделять в воздух фитонциды- биологически активные вещества, обладающие антибактериальным эффектом. Участки изъяты из хозяйственного пользования и взяты под особую охрану. Отныне здесь запрещена вырубка деревьев и строительство коммерческих объектов.