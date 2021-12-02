Врачи красной зоны в детской инфекционной больнице рассказали, как болеют коронавирусом несовершеннолетние

Дети стали тяжелей переносить коронавирус Фото: Андрей КАРА

В Instagram-аккаунте детской инфекционной больницы опубликовано видео из красной зоны. Эмоционально тяжелое видео появилось в официальном аккаунте лечебного учреждения. По словам медиков, они заметили страшную тенденцию: дети стали болеть тяжелее, инфекция поражает их легочную ткань так же, как и у взрослых больных.

- За последние несколько месяцев мы отмечаем один из грозных признаков тяжелого течения COVID-19 – это увеличение площади поражения легочной ткани у детей наравне со взрослыми. Растет количества детей, нуждающихся в кислородной поддержке и упреждающей терапии. Настораживает ряд последствий у детей, перенесших COVID-19, – рассказали детские инфекционисты.

За минувшие сутки в регионе 91 ребенок заразился COVID-19. Эти дети входили в группу риска - взрослые члены их семей по каким-то причинам приняли решение не вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Врачи считают, что вакцинированные взрослые сохранят жизни детей.