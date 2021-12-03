Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 декабря 2021

В сочинских квартирах временно не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 3 декабря электрики приступят к плановому ремонту электрооборудования. В связи с профилактическими работами на территории курорта пройдут отключения электроэнергии. Как сообщили в городских электросетях, ограничения коснутся жителей трех микрорайонов.

В Адлерском районе не буде света в селе Монастырь на улицах Скальной, Краснофлотской, Партизанской и в рыбном хозяйстве Ах-Цу.

В Хостинский район электрики приедут также утром. Благ цивилизации лишатся обитатели садовых товариществ "Оазис", "Кипарис" и села Раздольное, а также проживающие на улицах Саят-Нова, Нагорная, Изобильная, Тепличная, Я. Фабрициуса, Аллея Челтенхема и Гранатная. Не будет электроэнергии в гаражном кооперативе «Автомобилист».

В Центральном микрорайоне придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов владельцам квартир на улице Донской и переулке Строительном.