Что произошло за ночь 3 декабря в Краснодарском крае: жители Кубани получили огнестрельные ранения в Адыгее

В Адыгее произошла перестрелка, в которой были ранены жители Краснодара. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее

Что произошло за ночь 3 декабря 2021 года. Жители Краснодара получили огнестрельные ранения в Адыгее. Полицейские Тахтамукайского района восстанавливают детали конфликта, который привел к перестрелке.

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