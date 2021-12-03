Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 6:02

Ремонт пострадавших от оползня дорог продолжается в Сочи

На 162-м километре сняли реверсивное движение, на 136-м - ввели
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ФКУ Упрдор "Черноморье"

Фото: ФКУ Упрдор "Черноморье"

В Сочи завершился первый этап ремонта дорог, пострадавших из-за оползня. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Дорожники уже выполнили монтаж анкеров на выезде из Дагомыса в районе санатория Семашко и сняли на этом участке реверсивное движение.

- На 136-м километре также проведут монтаж анкеров и построят подпорную стену, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". - На этот период будет введен реверс.

Завершить работы планируют к 25 декабря.