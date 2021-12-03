Ремонт пострадавших от оползня дорог продолжается в Сочи

Фото: ФКУ Упрдор "Черноморье"

В Сочи завершился первый этап ремонта дорог, пострадавших из-за оползня. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Дорожники уже выполнили монтаж анкеров на выезде из Дагомыса в районе санатория Семашко и сняли на этом участке реверсивное движение.

- На 136-м километре также проведут монтаж анкеров и построят подпорную стену, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". - На этот период будет введен реверс.

Завершить работы планируют к 25 декабря.