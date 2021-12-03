Более 90 тысяч «Пушкинских карт» было оформлено в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 90 тысяч жителей Краснодарского края в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту». На начисленные средства молодые люди приобрели свыше 26 тысяч билетов на культурные мероприятия: концерты, выставки, спектакли, экскурсии и фестивали.

- В программе участвует 41 учреждение культуры. Недавно к проекту присоединились организации Армавира, Абинского, Туапсинского, Новопокровского районов, а также образовательный фонд «Талант и успех», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, приобрести «Пушкинскую карту» можно на портале "Госуслуги". После этого на нее автоматически начислят 3 тысячи рублей. Воспользоваться средствами можно будет в течение календарного года. В 2022-2023 годах номинал карты увеличится до 5 тысяч рублей.