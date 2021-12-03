Московские кадеты стали одной командой в «Орленке»

Фото: пресс-службы ВДЦ «Орленок».

Учащиеся кадетских классов из Москвы и Московской области прошли шесть треков программы-игры: экологический, творческий, спортивный, интеллектуальный, креативный и трек, посвященный здоровому образу жизни. Все они были направлены на развитие навыков командной работы, изучение возможностей в различных видах художественного и технического творчества и формирование у ребят активной жизненной позиции.

«В партнерстве с Центром народной помощи «Благовест» в «Орленке» реализуется важнейшая общественная миссия поддержки одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во Всероссийском детском центре ребята получают большие возможности: найти новое увлечение, раскрыть свои таланты и вдохновиться на дальнейшее развитие», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

За три недели, помимо участия в мероприятиях в составе треков, орлята побывали на экскурсиях в Музее истории «Орленка», «Аптеке для души», Астрономической обсерватории, Центре инноваций SAP и на творческих мастер-классах в Аллее мастеров.

В ходе курса «Путь к победе» ребята освоили основы пилотирования, прошли огневую подготовку и изучили сборку и возможности боевых роботов.

«Программа была очень насыщенная! Времени отдыхать совсем не было, и это здорово! Я впервые в лагере и такие впечатления я больше нигде, наверное, не получу. И если честно, в другой лагерь даже ехать не хочется, потому что таких замечательных людей я точно нигде не встречу», – поделилась впечатлениями Ангелина Карапетян из Москвы.

Итоги обучения ребят были подведены в завершающей игре, где учитывались победы в творческих, туристских, интеллектуальных и спортивных состязаниях – самые активные орлята отмечены памятными призами, сертификатами и грамотами.

Смена по программе «В команде с друзьями» проходила с 20 ноября по 3 декабря. Организаторы: Международная общественная благотворительная организация «Центр народной помощи «Благовест» и Всероссийский детский центр «Орленок».