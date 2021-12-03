На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 812 человек, в том числе 104 ребенка

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 104 ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 812 человек, в том числе 104 ребенка. От осложнений коронавирусной инфекции скончались 40 пациентов, сообщает краевой оперативный штаб.

В Краснодаре получено 322 положительных теста, в Новороссийске – 69, в Сочи – 40, в Тихорецком районе – 34, в Тимашевском – 29, а в Апшеронском – 23. 19 человек заболели в Туапсинском районе, 16 - в Армавире и Геленджике, 15 – в Динском районе, по 13 – в Анапе, Славянском и Усть-Лабинском муниципалитетах. 12 случаев зафиксировано в Крымском районе, 11 – в Калининском, по 9 – в Белоглинском, Брюховецком, Ленинградском и Северском районах. 8 заболеваний выявлено в Кущевском, по 7 – в Каневском, Кореновском, Лабинском, Новокубанском, Отрадненском и Щербиновском.

- По 6 новых пациентов - в Абинском, Кавказском, Курганинском и Тбилисском районах, по 5 – в Красноармейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском, по 4 – в Крыловском, Староминском и Успенском муниципалитетах. В Гулькевичском и Мостовском районе по 3 заболевших, в Выселковском и Новопокровском – по 2, в Горячем Ключе, Белореченском и Павловском районах – по 1, - сообщают в оперштабе региона.

Самому старшему новому пациенту 96 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 107 жителей, 6 – на ЭКМО.