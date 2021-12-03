Около 36 тысяч пакетов документов в рамках выездного обслуживания принято Кадастровой палатой Кубани в 2021 году

Число запросов на выездной прием документов в Кадастровую палату Кубани увеличилось во время ковидных ограничений. Так, в рамках обслуживания принято около 36 тысяч пакетов документов на кадастровый учет и регистрацию прав. По курьерской доставке готовых документов гражданам оказано порядка 1,8 тысячи услуг. А запросов на получение сведений из ЕГРН выполнено более тысячи раз.

Услуга по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия была доступна для граждан и ранее, однако закон не регламентировал порядок ее предоставления льготным категориям.

В настоящее время выездной прием документов и курьерская доставка осуществляются бесплатно для льготных категорий граждан: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп.

Стоимость услуги о предоставлении сведений из ЕГРН для физических лиц составляет 1020 рублей, для юридических лиц - 1530 рублей. Курьерская доставка документов обойдется в 1000 рублей для физических лиц и 1500 рублей для юридических лиц.

Чтобы получить услугу по выездному обслуживанию, заявитель обращается в филиал учреждения: через официальный сайт Федеральной Кадастровой палаты Росреестра с выбором даты и времени получения услуги и оплатой на сайте банковской картой – авторизация проводится через "Госуслуги"; по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34; по телефону Кадастровой палаты 8-861-992-13-02 (доб. 20-60 или 20-61) или по эл. почте uslugi-play@23.kadastr.ru; при личном обращении в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты Кубани.