Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 8:51

Более 5 млн рублей украл подрядчик при капремонте в Геленджике

Деньги были отведены на ремонт водоснабжения в многоэтажках курорта
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 5 млн рублей украл подрядчик при капремонте в Геленджике Фото из архива КП

Более 5 млн рублей украл подрядчик при капремонте в Геленджике Фото из архива КП

Более 5 миллионов рублей украла подрядная организация во время капитального ремонта в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что организация при проведении работ на системах водоотведения и водоснабжения завысила стоимость. Несмотря на мошенничество, информация о ремонте внесена в акты, позже выделены дополнительные средства Краснодарским краевым фондом капремонта многоквартирных домов.

- В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.