Более 5 млн рублей украл подрядчик при капремонте в Геленджике Фото из архива КП

Более 5 миллионов рублей украла подрядная организация во время капитального ремонта в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что организация при проведении работ на системах водоотведения и водоснабжения завысила стоимость. Несмотря на мошенничество, информация о ремонте внесена в акты, позже выделены дополнительные средства Краснодарским краевым фондом капремонта многоквартирных домов.

- В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.