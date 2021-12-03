Фото: Анна КИРИЕНКО

В конце ноября одна из крупнейших виноделен России «Фанагория» выпустила лимитированную серию вина защищенного наименования места происхождения «Сенной» урожая 2017 года. Это вино премиального ценового сегмента поступит в продажу ограниченной партией в 2000 бутылок.

Для приготовления этого вина после ручного сбора были отобраны только очень спелые ягоды. В процессе брожения виноделы добились максимально возможной экстракции вкуса и аромата. В течение трех лет вино выдерживалось в новых бочках из французского дуба производства знаменитой бондарни «Франсуа Фрер» в Бургундии (François Frères Cooperage*). На протяжении первого года с вином не производили никаких манипуляций, виноделы даже не открывали бочки, чтобы продегустировать его. Оно развивалось «само по себе», наедине с природой и временем. Такой подход очень рискован, но в случае успеха он помогает получить уникальный продукт. Всего вино провело в одной и той же бочке без каких-либо переливов три года. Насыщение дубильными веществами, полученное напитком в первый год выдержки, благодаря порам древесины дуба в дальнейшем было уравновешено микрооксидацией. По истечении трех лет виноделы «Фанагории» провели сет квалификационных дегустаций и анализов, в результате которых из 15 бочек были отобраны 12, продукт в которых имел лучшие характеристики. Еще год перед тем, как поступить в продажу, вино выдерживалось в бутылке.

- Вино имеет сбалансированный бархатистый вкус с интенсивным фруктовым послевкусием и оттенками чернослива, терна, шоколада и ванили. У этого вина прекрасный потенциал выдержки, оно станет прекрасным экземпляром в коллекции любого ценителя и даже через 25 лет сможет порадовать своим неповторимым вкусом, – рассказал винный консультант «Фанагории» Джон Ворончак**.

Лаконичное оформление бутылки и этикетки подчеркивает ценность и богатство вкуса вина. Этикетка в сдержанном черном цвете с цветовым акцентом в виде красной точки дополняет облик вина. Вино выпущено ограниченным тиражом, будет продаваться в подарочной упаковке (тубусе) с оформлением, аналогичным этикетке.

- Данная лимитированная серия вина — это вершина мастерства наших виноделов и яркий пример уникального подхода к созданию вина, который могут продемонстрировать российские энологи, – рассказывает генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин.

Новое вино в бутылках объемом 0,75 и 1,5 л появится в продаже в фирменных винотеках «Фанагория» в Москве, Петербурге, Сочи, Краснодаре и Геленджике после 10 декабря.